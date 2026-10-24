Domani Milan Futuro-Club Milano: orario, diretta e info sulla sfida
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Domani il Milan Futuro affronta il Club Milano in un match valido per la 9ª giornata del girone B di Serie D. Appuntamento al Felice Chinetti di Solbiate Arno alle 14.30. La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App.
MILAN FUTURO-CLUB MILANO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Giorgio Catalani di Ciampino.
Assistenti: Cucci-Di Marco
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Nibbiano&Valtidone 21
ChievoVerona 16
Leon 15
Piacenza14*
Villa Valle 13
Milan Futuro 12**
Caldiero Terme 12
Virtus Verona 12
Real Calepina 11
Pavonese 10*
Pro Palazzolo 10
Virtus CiseranoBergamo 9
Scanzorosciate 9
Brusaporto 9
Rovato Vertovese 7
Club Milano 7
Fiorenzuola 3
Tritium 2
1 partita in meno
2 partite in meno
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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