Domani Milan Futuro-Club Milano: orario, diretta e info sulla sfida

Domani Milan Futuro-Club Milano: orario, diretta e info sulla sfidaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Ieri alle 23:48MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Domani il Milan Futuro affronta il Club Milano in un match valido per la 9ª giornata del girone B di Serie D. Appuntamento al Felice Chinetti di Solbiate Arno alle 14.30. La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App.

MILAN FUTURO-CLUB MILANO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Giorgio Catalani di Ciampino.
Assistenti: Cucci-Di Marco

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Nibbiano&Valtidone 21
ChievoVerona 16
Leon 15
Piacenza14*
Villa Valle 13
Milan Futuro 12**
Caldiero Terme 12
Virtus Verona 12
Real Calepina 11
Pavonese 10*
Pro Palazzolo 10
Virtus CiseranoBergamo 9
Scanzorosciate 9
Brusaporto 9
Rovato Vertovese 7
Club Milano 7
Fiorenzuola 3
Tritium 2

1 partita in meno

2 partite in meno