UFFICIALE: Christian Vechiu firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro
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Christian Vechiu firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro
Con una nota ufficiale, il club rossonero comunica che il giovane classe 2008 Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista e giocherà con Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale.
COMUNICATO UFFICIALE: CHRISTIAN VECHIU
Primo contratto da professionista per il classe 2008
AC Milan comunica che Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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