UFFICIALE: Christian Vechiu firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro

Christian Vechiu firma il suo primo contratto da professionista con Milan Futuro

Con una nota ufficiale, il club rossonero comunica che il giovane classe 2008 Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista e giocherà con Milan Futuro. Di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO UFFICIALE: CHRISTIAN VECHIU

Primo contratto da professionista per il classe 2008

AC Milan comunica che Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.