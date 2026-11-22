Milan-Frosinone, la telecronaca di Sky affidata a Borghi. Un ex rossonero al commento tecnico

Milan-Frosinone di oggi alle 18.00 sarà una delle tre gare del turno di Serie A trasmesse anche da Sky, oltre che da DAZN. La TV satellitare ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi, mentre al commento tecnico spazio all'ex rossonero Riccardo Montolivo. Due gli inviati a San Siro: i noti giornalisti Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.

MILAN-FROSINONE SU SKY, TELECRONISTI E INVIATI A SAN SIRO

Telecronaca: Stefano Borghi

Commento tecnico: Riccardo Montolivo

Inviati a San Siro: Peppe Di Stefano e Marco Nosotti

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.