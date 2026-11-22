Capello: "Oggi mi aspetto che il Milan faccia il Milan e questa è la gara giusta per dimostrare di essere all’altezza"
Questo pomeriggio, ore 18.00, il Milan accoglie il Frosinone di Alvini a San Siro. Una gara insidiosa per diversi motivi: è la prima dopo la sosta, le altre squadre lì in alto - Lazio, Roma e Como - hanno vinto e i ciociari hanno uno stile di gioco offensivo e difficile da gestire. Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, nel commentare queste prime battute del dodicesimo turno di Serie A si sofferma anche sui rossoneri. Queste le sue parole:
Il Milan, dal canto suo, deve restare aggrappato al treno delle prime.
"Con il Frosinone è una partita fondamentale, perché la squadra di Alvini sa ripartire a velocità folle, mentre i rossoneri soffrono quando perdono palla. Io, però, mi aspetto che il Milan faccia il Milan e questa è la gara giusta per dimostrare di essere all’altezza".
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