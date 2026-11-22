Fischietto a Pairetto per Milan-Frosinone, al Var il sig. Pezzuto

Questa sera alle 18:00 i rossoneri ospiteranno il Frosinone di Alvini a San Siro per il match valido la 12^ giornata di Serie A. Una partita che inaugura per il Milan un vero e proprio tour de force fino alla sosta natalizia fino a quando, il 19 dicembre, affronterà in casa il Como nell'ultima gara dell'anno.

MILAN-FROSINONE, ARBITRA PAIRETTO

La, che sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al monitor Var di Lissone ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito si riporta tutta la designazione arbitrale completa per Milan-Frosinone.

MILAN – FROSINONE h. 18.00

PAIRETTO

PALERMO – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: PEZZUTO

AVAR:PRONTERA