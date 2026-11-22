Fischietto a Pairetto per Milan-Frosinone, al Var il sig. Pezzuto
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Questa sera alle 18:00 i rossoneri ospiteranno il Frosinone di Alvini a San Siro per il match valido la 12^ giornata di Serie A. Una partita che inaugura per il Milan un vero e proprio tour de force fino alla sosta natalizia fino a quando, il 19 dicembre, affronterà in casa il Como nell'ultima gara dell'anno.
MILAN-FROSINONE, ARBITRA PAIRETTO
La, che sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, sarà arbitrata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al monitor Var di Lissone ci saranno Pezzuto e Prontera. Di seguito si riporta tutta la designazione arbitrale completa per Milan-Frosinone.
MILAN – FROSINONE h. 18.00
PAIRETTO
PALERMO – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR:PRONTERA
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