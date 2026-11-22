Milan-Frosinone su DAZN, chi c'è in telecronaca per la sfida di San Siro
MilanNews.it
DAZN sceglie la coppia che andrà in telecronaca per Milan-Frosinone di questo pomeriggio a San Siro. C'è un ex rossonero
Milan-Frosinone di oggi alle 18.00 verrà trasmessa ovviamente da DAZN. La piattaforma di streaming ha affidato la telecronaca a Ricky Buscaglia, mentre al commento tecnico - proprio come con Sky, dove ci sarà Montolivo - spazio ad un ex rossonero: Christian Brocchi farà da spalla alla prima voce, oltre che ad intervenire da bordocampo nel pre partita.
MILAN-FROSINONE SU DAZN, I TELECRONISTI
Telecronaca: Ricky Buscaglia
Commento tecnico: Cristian Brocchi
Il collegamento da San Siro inizierà alle 17:15 circa.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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