Le reazioni di Amorim, Gattuso e Fabregas all'uscita di GTA VI

I tre allenatori di Serie A commentano così l'uscita del più grande prodotto multimediale della storia e del possibile impatto sui calciatori

Cosa c'entra un videogame con il calcio? C'entra eccome. Intanto quello di GTA VI è un fenomeno mediatico assoluto e difficilmente ripetibile: in 24 ore ha fatto registrare 32.5 milioni di copie vendute, per un incasso di 3.79 miliardi di dollari (!), per quello che è il più grande lancio della storia di un prodotto di intrattenimento. Nei mesi scorsi Steven Adams, che gioca a basket in NBA, aveva detto tra il serio ed il faceto che l'uscita del gioco avrebbe avuto un impatto anche sul mondo dello sport professionistico: "Vi dirò una cosa: preparatevi per novembre. Le prestazioni del campionato caleranno, a livello generale, perché uscirà GTA. Guardate la NFL, guardate tutti i campionati e vedrete come precipiteranno. Solo per il mese di novembre, ma le prestazioni caleranno. Dovrebbero però risalire. La maggior parte dei ragazzi ce la farà, speriamo che portino a termine il gioco. Lo stesso vale per gli allenatori, tra l’altro. Gli staff tecnici saranno terribili, solo per novembre, ma dovrebbero riprendersi a dicembre. Speriamo".

Il lancio è stato ovviamente globale e questa curiosità è arrivata nelle sale stampa anche dei club di Serie A. È stata fatta la stessa domanda - ovvero se fossero preoccupati dal fatto che i calciatori potessero fare le ore piccole - a Gennaro Gattuso, Ruben Amorim e Cesc Fabregas, che hanno risposto così:

Gattuso: "Io non so nemmeno cos'è GTA. Un videogioco? Lo scopro ora, mi sembrava una macchina con quel nome. Se i miei ci giocheranno di notte saranno cazzi loro, non mi metto a controllare e a chiedere a un calciatore se ha giocato con la PlayStation. Per il lavoro che si fa ci vuole amor proprio, durante la colazione insieme proverò a capire se qualcuno ha fatto le ore piccole". A vedere da come ha giocato la Lazio contro il Lecce probabilmente nessuno è rimasto alzato tutta la notte.

Amorim invece ha usato toni più scherzosi: "Faccio rispondere il mio amico Gattuso (ride, ndr). Non mi interessa. Devono essere pronti, se non sono pronti un altro prende il suo posto. Modric penso che non conosca neanche questo gioco. Gattuso ha già detto tutto (ride, ndr)".

Fabregas invece è stato un po' più sostenuto, rivelando un malcontento per le tematiche affrontate nel videogioco: "Non farmi parlare di questo (ride, ndr). Speriamo che non ci giochi nessuno a questo gioco. Specialmente i nostri figli”. Tranquillo Cesc, il PEGI 18 serve proprio ad indicare che si tratta di un prodotto con tematiche mature. Proprio come succede con i film.