Milan-Frosinone, Sky o DAZN? Orario e diretta TV della sfida di San Siro

Tutte le info per seguire Milan-Frosinone, valida per la 12^ giornata di Serie A. Diretta TV, orario e live testuale

Queste tutte le info per i tifosi su Milan-Frosinone di questo pomeriggio a San Siro. Sarà possibile seguire la sfida tra rossoneri e ciociari sia su DAZN in streaming che sui canali di Sky Sport, oltre che con il consueto live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone, domenica 22 novembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Generali Stadium in San Siro

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky Sport

Streaming: Dazn, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it