Capello: "Il digiuno da gol di Ramos? Prima bisognerebbe fargli arrivare qualche pallone in area..."

Fabio Capello supporta la tesi di Ruben Amorim sulle difficoltà di Ramos nel trovare il gol: è la squadra che deve aiutare l'attaccante

Oltre 70 milioni di euro (clicca QUI per tutte le cifre) per "soli" tre gol. Gonçalo Ramos, è tutto qui? Ovviamente no, ed il discorso è bello lungo. Ieri Amorim, in conferenza stampa, ha sottolineato come il portoghese riesca ad essere importante anche senza segnare: "Senza di lui non avremmo fatto i due gol col Genoa", e soprattutto il fatto che segni poco è un problema della squadra, non dell'attaccante: "La mia preoccupazione più grande è la squadra ed è il volume nella fase offensiva. Non possiamo continuare così perché stiamo segnando con questo volume molti gol, ma se pensate che possiamo mantenere questo ritmo con meno volume e più gol, non accadrà. Non saremo in grado di continuare così. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti".

E ancora: "So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molti gol, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti".

Fabio Capello, interivstato oggi dalla Gazzetta dello Sport per commentare il turno di Serie A, ha parlato proprio del numero 9 rossonero, dando ragione a quanto detto da Amorim ieri:

Magari ritrovando i gol di Ramos, no?

"Prima bisognerebbe fargli arrivare qualche pallone in area (ride ndr). Se di occasioni non ne ha, un centravanti difficilmente può fare gol".