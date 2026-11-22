Tra una settimana Cagliari-Milan: costi e modalità d'acquisto per il settore ospiti
Lunedì 30 novembre, ore 20.45, all'Unipol Domus c'è Cagliari-Milan. La società sarda ha pubblicato le informazioni, i costi e le modalità d'acquisto riguardante i biglietti per il settore ospiti che sono riportate di seguito:
CAGLIARI-MILAN, INFO SETTORE OSPITI
MODALITÀ DI VENDITA
Venerdì 20 novembre, dalle ore 11.00 alle 23.59: fase di prelazione riservata esclusivamente ai residenti in Lombardia in possesso di Fidelity Card AC Milan. Acquisto disponibile solo online.
Da sabato 21 novembre, alle ore 10.00: vendita online e presso i punti vendita autorizzati, estesa anche ai residenti fuori dalla Lombardia, con obbligo di Fidelity Card.
AUTORIZZAZIONE FIDELITY CARD
Le Fidelity Card emesse da società calcistiche non appartenenti al circuito TicketOne, se non già autorizzate, devono essere preventivamente abilitate attraverso l’apposita funzione “Autorizzazione Tessere”, disponibile al link dedicato, prima di procedere all’acquisto online.
Una volta autorizzata la tessera, il codice di sicurezza da inserire corrisponde alla data di nascita del titolare, nel formato GGMMAA.
PREZZO E DISPONIBILITÀ
Prezzo biglietto: € 40,00 + € 3,00 di diritti di prevendita.
Capienza settore ospiti: 415 posti.
Il giorno della gara i cambi supporto e cambi utilizzatore possono essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima l’inizio della partita. È consentito l’acquisto di un numero massimo di 4 biglietti per ogni acquirente.
RESTRIZIONI TERRITORIALI
È vietato l’acquisto dei biglietti nei settori ordinari ai residenti in Lombardia.
CAMBIO SUPPORTO E CAMBIO UTILIZZATORE
Per gli abbonamenti 2026/27, il cambio supporto e il cambio utilizzatore non sono consentiti per questa gara in alcun settore.
Fanno eccezione esclusivamente gli abbonamenti degli accompagnatori delle persone con disabilità nei settori dedicati dei Distinti e della Curva Sud.
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