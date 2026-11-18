Futuro Endrick: il Real Madrid valuta di inserire una clausola di riacquisto per evitare un nuovo "caso Eto'o"

Il Real Madrid sarebbe a chiedere 60-70 milioni per lasciar partire Endrick a gennaio, ma vuole inserire nel contratto una clausola di recompra

Secondo quanto riferisce ESPN Brasile, il Real Madrid sta valutando di chiedere tra i 60 e i 70 milioni di euro per il cartellino di Endrick, ma non vuole perdere totalmente il controllo del giocatore brasiliano e per questo punta ad inserire una clausola di riacquisto nel contratto. Il motivo? I Blancos vogliono evitare un nuovo "caso Samuele Eto'o": arrivato a Madrid nel 1996, dopo aver trovato poco spazio ed essere passato poi al Maiorca, l'attaccate camerunense è passato nel 2004 al Barcello dove è diventato uno delle migliori punte al mondo.

Scrive ESPN sull'interesse del Milan: "ESPN ha riferito nelle ultime settimane che né il Real Madrid né Endrick stesso desiderano un nuovo prestito e stanno lavorando alla prospettiva di una trattativa per un trasferimento definitivo a gennaio. Il Milan dispone di due assi nella manica in questa vicenda. Il primo è il desiderio dello staff di Endrick. La carriera dell’attaccante è gestita dalla Roc Nation, società del divo della musica Jay-Z. Secondo loro, c’è una certa 'stanchezza' nei confronti del Real Madrid a causa della mancanza di opportunità che il brasiliano ha ricevuto da quando è tornato al Santiago Bernabéu proveniente dal Lione. Endrick deve affrontare una forte concorrenza in attacco al Real Madrid. Nonostante ciò, ha comunque ricevuto qualche minuto di gioco dall’allenatore José Mourinho, ma non abbastanza secondo chi cura la carriera dell’atleta: questo è il secondo “asso nella manica” del Milan, poiché in Italia Endrick avrebbe molto più spazio tra i titolari".