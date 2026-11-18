Conti: "Se non ci fosse stato Ibra non dico che non sarebbe arrivato lo Scudetto, però sicuramente ha avuto un ruolo importante. Per i giovani è difficile da sostenere la sua personalità"

Arrivato al Milan durante l’estate delle “cose formali” di Fassoniana memoria, l’avventura rossonera di Andrea Conti è stata segnata, purtroppo, da una lunga serie di problemi fisici ed infortuni che hanno infine decretato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni. L’ex terzino, intervistato da FanPage, si apre e parla a 360°. Queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic:

Nel Milan hai ritrovato anche Ibrahimović. Hai raccontato di ragazzi della Primavera arrivati addirittura a piangere per i suoi modi. Oggi, con i giovani che descrivevi prima, una leadership come quella di Zlatan sarebbe ancora sostenibile?

"Penso che per i ragazzi di oggi sia difficile da sostenere, ma il suo modo di fare è quello che l’ha portato ai livelli a cui è arrivato e rispecchia pienamente il personaggio che è. Non sono assolutamente contrario al suo modo di fare. Anzi. È uno che ti sprona e ti porta a dare sempre il meglio di te. Se sei caratterialmente forte, sono cose che riesci a sostenere e che magari ti spingono a dare qualcosa in più. Se invece sei più debole caratterialmente, puoi fare più fatica a sopportarle. Però Zlatan era un leader carismatico, un leader tecnico, uno che si faceva sentire. La carriera che ha fatto dimostra che quel modo di essere gli apparteneva".

E quanto è stato importante per la svolta del Milan verso lo Scudetto?

"Ha dato una mano importante. In quei due anni è stato parte della svolta del Milan. Se non ci fosse stato lui non dico che non sarebbe arrivato lo Scudetto, però sicuramente ha avuto un ruolo importante. E poi bisogna riconoscergli una cosa: fuori dal campo è un’altra persona. È piacevole, simpatico, uno con cui si scherza. In campo, invece, è pretenzioso. Ma se vuoi essere un campione non puoi avere sempre i modi delle carezze e dei bacini".