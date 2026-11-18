Eintracht, è ufficiale l'arrivo del post Krosche: Joti Chatzialexiou nuovo DS
L'Eintracht Fraoncoforte ha ufficializzato l'arrivio di un nuovo dirigente, che prenderà il posto di Marcus Krosche destinato al Milan. Questo il comunicato della società tedesca:
"L’Eintracht Francoforte e Joti Chatzialexiou hanno concordato un’entrata in carica anticipata. Il nuovo direttore sportivo assumerà quindi l’incarico con due mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.
Joti Chatzialexiou assumerà l’incarico di direttore sportivo dell’Eintracht Frankfurt Fußball AG già il 1° dicembre 2026. È quanto concordato di comune accordo dall’Eintracht Francoforte e dal 50enne. Inizialmente, l’inizio del suo mandato era previsto per il 1° febbraio 2027.
Con l’anticipo dell’inizio del mandato, l’Eintracht Francoforte garantisce tempestivamente chiarezza per l’ulteriore pianificazione sportiva. Chatzialexiou sarà così coinvolto già nella preparazione della prossima finestra di mercato invernale e potrà contribuire attivamente allo sviluppo sportivo della società sin dall’inizio. L’inizio anticipato della sua attività è stato reso possibile da un accordo in tal senso con il suo precedente datore di lavoro, l’1. FC Norimberga".
Eintracht Frankfurt und Joti Chatzialexiou haben sich auf einen früheren Amtsantritt verständigt 🤝 Der neue Sportvorstand wird seine Tätigkeit bereits zum 1. Dezember & damit zwei Monate früher als ursprünglich vorgesehen aufnehmen. ℹ️ Alle Infos: https://t.co/RM7WkXdvFD #SGE https://t.co/w8jLjUfLCm— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 18, 2026
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