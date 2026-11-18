Pellegatti: "Se Milan-Cagliari è stata la ragione che ha spinto Cardinale a cacciare le figure apicali dei tre anni più brutti e nefasti della storia del Milan, allora meglio la sconfitta"

Carlo Pellegatti guarda il disastroso Milan-Cagliari della scorsa stagione da una prospettiva diversa e prova a coglierne i lati positivi

All’interno del suo ultimo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti si allaccia alle dichiarazioni dei giorni scorsi di Igli Tare per tornare nuovamente sulle dinamiche interne del club rossonero fino alla passata stagione. Il noto giornalista poi si lancia in una tesi che probabilmente hanno pensato in molti: col senno di poi il disastro sportivo di Milan-Cagliari, con il reset totale dell’area dirigenziale, non ha avuto solo aspetti negativi:

“[…] Peccato anche che Igli Tare sia una persona rispettosa dei ruoli, attenta agli equilibri interni. Doveva, ed è il suo grande rimpianto, bypassare chi gestiva il Milan, per parlare con Gerry Cardinale e spiegare l’importanza dell’arrivo di un attaccante e di un difensore, che avrebbero permesso di essere oggi in Champions League.

Uso un paradosso molto azzardato e che non ho mai confessato. Se la mancata qualificazione in CL è stata la ragione che ha spinto Gerry Cardinale a cacciare le figure apicali dei tre anni più brutti e nefasti della storia del Milan, allora, in vista anche di interessanti prospettive future, MEGLIO LA SCONFITTA CONTRO IL CAGLIARI, che ha evitato di prolungare l’agonia del nostro caro, vecchio Milan. Un doloroso sacrificio che, mi auguro, venga ripagato da successi negli anni a venire.

Con un Cardinale troppo assente e lontano, colpevole, per sua stessa ammissione, di avere delegato a persone non adeguate la direzione del suo Club, ma che diventa ora protagonista di questo nuovo modo di operare, che ricorda i bei tempi antichi. Mi dispiace ovviamente per Tare e Allegri, che pur avendo delle responsabilità, sono state vittime di una situazione confusa, caotica e ricca di divisioni interne, e non per colpa loro".