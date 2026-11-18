News Pulisic show con gli Stati Uniti: prestazione da 9 in pagella

Show di Christian Pulisic nella vittoria per 2-0 degli Stati Uniti contro Haiti: il giocatore del Milan premiato con un 9 in pagella da espn.com

Christian Pulisic è tornato ufficialmente anche con gli Stati Uniti. Dopo un Mondiale un po' sottotono, anche complicato dagli infortuni, e la prima sosta stagionale saltata proprio per dei problemi fisici, il giocatore del Milan in questa sosta si è ripreso anche la sua Nazionale. Dopo la doppietta nella gara di andata contro Haiti in CONCACAF Nations League, anche in quella di ritorno Pulisic ha lasciato il segno con un gol in rovesciata e una prestazione globale da applausi. Lo pensa anche espn.com che lo ha premiato con un'ottima pagella.

PULISIC DA 9 IN PAGELLA

Christian Pulisic è stato sicuramente uno dei migliori in campo degli Stati Uniti nella vittoria per 2-0 contro Haiti. Non è un caso che la redazione di espn.com lo abbia premiato con un 9 in pagella e con questa valutazione complessiva: "Un gol in rovesciata, un passaggio chiave nell'azione del gol e il ruolo di leader assoluto a tirare le fila della manovra. Cosa chiedere di più?"