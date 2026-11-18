Licari: "Il Milan con tre punti rientra pienamente in zona scudetto"

Il parere del giornalista Fabio Licari sul Milan, espresso questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida con il Frosinone di domenica

La Serie A è finalmente pronta per tornare in campo. In questo fine settimana si gioca la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive e sicuramente Milan, Inter e Napoli hanno un calendario un po' più complicato rispetto alle squadre concorrenti. I rossoneri, nello specifico, ospiteranno il Frosinone a San Siro: una squadra senza paura e che è la vera rivelazione della stagione fino a questo momento. Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha commentato cosa si aspetta dal turno imminente.

MILAN, CON TRE PUNTI IN ZONA SCUDETTO

Il commento di Fabio Licari su cosa aspetta Milan, Inter e Napoli in questo weekend di campionato dopo la sosta: "Il calendario di Milan, Inter e Napoli sembra meno agevole. La sfida più interessante è Milan-Frosinone. Alvini ha perso Raimondo ed è andato ko con il Cagliari: deve capire se c’è un collegamento tra i due eventi. I rossoneri stanno trovando identità e con tre punti rientrano pienamente in zona scudetto. Il Napoli riceve un Torino che lotta sempre fino alla fine ed è in una situazione traballante: anche un pareggio per Max Allegri sarebbe come una sconfitta. In altri tempi Atalanta-Inter sarebbe stata in equilibrio: oggi Chivu potrebbe dare un colpo a una squadra in crisi d’identità".