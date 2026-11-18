Poco meno di mezz'ora per Estupinan nella vittoria dell'Ecuador
L'Ecuador ha sconfitto la Bolivia in amichevole nella notte italiana: meno di mezz'ora in campo per Estupinan da subentrato
Nella notte italiana si è chiusa la sosta con le gare che si sono giocate nel continente americano. Oltre a Pulisic con gli Stati Uniti, era impegnato anche Pervis Estupinan con l'Ecuador. Amichevole tutta sudamericana contro la Bolivia che la squadra del CT argentino Gallardo ha vinto 2-0 grazie alle reti siglate da Mercado e Jordy Caicedo, entrambe arrivate nei primi 45 minuti.
Pervis Estupinan, come la precedente gara amichevole contro Costa Rica, è partito dalla panchina. Questa volta Gallardo gli ha concesso un po' più di minutaggio: il calciatore del Milan, infatti, è subentrato a Hincapiè al minuto 64, rimanendo in campo poco meno di mezz'ora nel finale considerando anche il recupero.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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