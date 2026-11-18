News Eranio promuove Endrick al Milan: "Giocatori forti sempre bene accetti"

L'ex calciatore rossonero Stefano Eranio promuove l'idea di Endrick al Milan, sottolineando che "i giocatori forti sono sempre bene accetti"

Nonostante le smentite di Mourinho e le dichiarazioni del diretto interessato, il Milan continua a monitorare da vicino la situazione di Endrick. Il giovane talento brasiliano, chiuso da molti altri calciatori forti al Real Madrid in questo inizio di stagione, è finito nel mirino di Gerry Cardinale già dalla scorsa estate e la situazione attuale sta facendo riflettere il club rossonero sulla fattibilità di un'operazione a gennaio. Del calciatore del Real ha parlato anche un ex rossonero come Stefano Eranio, intervistato sulle pagine di Tuttosport.

ERANIO SU ENDRICK: GIOCATORI FORTI SEMPRE BENE ACCETTI

Il commento di Stefano Eranio su Endrick che vedrebbe bene al Milan: "Endrick è un profilo un po’ per tutti. I calciatori forti sono sempre ben accetti: meglio averli a favore che contro. A me piacerebbe vederlo giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche perché ha caratteristiche che permettono di offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Credo sappia del forte interesse rossonero, ma attenzione alla Roma: giocando la Champions, in questo momento, può essere più appetibile"