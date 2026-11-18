Maccarone: "Camarda mi piace tantissimo. Con Baldini è fortunato perché..."
Uno dei temi di questa sosta per le Nazionali, in casa Milan, è stato senza alcun dubbio il futuro di Francesco Camarda. Mentre l'attaccante giocava (e segnava) con l'Italia U21 di Silvio Baldini, parallelamente si parlava di una sua possibile cessione in prestito a gennaio per far sì che possa avere il giusto spazio e giocare con la giusta continuità almeno la seconda parte della stagione. Sul giocatore si è espresso l'ex attaccante di Serie A Massimo Maccarone, oggi collaboratore tecnico di Mancini con l'Italia, ai microfoni di Gazzetta dello Sport.
CAMARDA MI PIACE TANTISSIMO
Il commento di Massimo Maccarone su Francesco Camarda: "Camarda è un attaccante che mi piace tantissimo. Quanto al suo futuro, io posso solo parlare della mia esperienza. Ho scelto sempre squadre in cui sapevo di avere la possibilità di giocare, senza pensare alla categoria: ovunque, sapevo di dover mettere in mostra le mie qualità. Io dalla C2 sono passato in B all’Empoli perché ho segnato 20 gol in 28 partite. Ma non mi sono sentito arrivato, sono andato in un contesto come Empoli dove i giovani vengono lanciati più facilmente. E ho trovato un allenatore come Baldini che faceva giocare chi meritava. E io andavo a tremila all’ora. Da questo punto di vista Camarda è fortunato: per me il mister Baldini è stato ed è ancora un punto di riferimento in molti aspetti. Ancora adesso gli chiedo tanti consigli perché so che mi dà quelli giusti"
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