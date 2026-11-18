Agresti su Moreira: "Cardinale ha visto giusto. Quei 50 milioni non sembrano più esagerati"

Diego Moreira ha sorpreso tutti, anche chi credeva in lui dal giorno zero: oggi i 50 milioni spesi non sembrano più una cifra esagerata

Diego Moreira continua imperterrito nel suo periodo di forma smagliante, in questa prima parte di stagione. Ottimo l'impatto con il Milan e in generale di calcio italiano: gli è stata necessaria una singola partita di ambientamento per scrollarsi via di dosso tensioni e blocchi. E se in rossonero trascina la squadra a suon di gol e giocate importanti, lo stesso fa con il Belgio con cui ha trovato anche il primo gol della sua carriera contro l'Italia. Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Stefano Agresti ha parlato di Diego Moreira.

MILAN, MOREIRA: CARDINALE CI HA VISTO GIUSTO

Il commento di Stefano Agresti su Diego Moreira al Milan: "Il Milan ha puntato su Diego Moreira senza esitazioni, convinto dalla velocità, dal tocco, dalle prospettive di crescita. Semmai diciamo che Moreira è stato troppo rapido anche per chi credeva in lui, perché nessuno lo aspettava protagonista a livelli così elevati in un tempo tanto breve. Invece sta lasciando segni profondissimi in partite importanti e difficili, a cominciare dal derby. E ha ferito con le sue unghiate anche la nostra Nazionale in quel di Bruxelles. Cardinale ha visto giusto, insomma. E quei cinquanta milioni adesso non sembrano più una cifra esagerata".