La Gazzetta: "Tresoldi vede solo il Diavolo. Cardinale pronto ad accontentarlo"

Nicolò Tresoldi ha solamente il Milan in mente per il suo futuro: Gerry Cardinale pronto a cogliere la palla al balzo per accontentarlo

Il destino del Milan e di Nicolò Tresoldi sembra destinato a incrociarsi. Ancora non si sanno le tempistiche, gli eventuali dettagli o altro, ma quello che è certo è che il club e il giocatore italo-tedesco si piacciono molto. Lo conferma ancora una volta questa mattina la Gazzetta dello Sport che riferisce dell'interesse rossonero per l'attaccante classe 2004 e scrive però anche di come lo stesso Tresoldi stia sognando a occhi aperti di vestire la maglia del Milan, un'aspirazione che lo accompagna da sempre essendo un tifosi mai celato del club rossonero.

MILAN, TRESOLDI VEDE SOLO IL DIAVOLO

La rosea questa mattina dedica un intero primo piano solamente a Nicolò Tresoldi, accompagnando il pezzo da questo titolo che è molto eloquente: "Tresoldi tifa Milan. Vede solo il Diavolo, Cardinale pronto ad accontentarlo". A Gerry Cardinale è un calciatore che piace e che vorrebbe portare a Milano, senza badare troppo a spese che in ogni caso andranno valutate. Continua nel sottotitolo: "Il Bruges non chiude ma pretende 60 milioni totali. Nicolò e la famiglia sognano la maglia rossonera. Intanto Endrick giura eterna fedeltà al Real Madrid"