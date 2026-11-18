News Scaroni: "L'idea di Cardinale è fare altri sport intorno al Milan, fare entertainment"

Un estratto delle dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, allo sport talk di RCS: la spiegazione del progetto di Gerry Cardinale

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a uno sport talk organizzato da RCS e intitolato Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio. Insieme a lui altre personalità del mondo calcistico come Giuseppe Marotta (Inter), Giovanni Carnevali (Juventus) ed Ezio Simonelli (Serie A). Un estratto delle sue dichiarazioni.

La Serie A sembra in difficoltà rispetto agli altri sport italiani. Cosa si potrebbe fare per rendere il calcio più competitivo?

"Lei mi parla di una cosa che stiamo facendo, cioè l'idea di Gerry Cardinale, che è arrivato al mondo del calcio italiano venendo da venticinque anni di sport e che è quella di creare Milan Sport Entertainment, cioè fare intorno al Milan altri sport, unire altri sport al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano – perché dà grande importanza anche alla città di Milano, che è una delle città emergenti in Europa – per creare intorno a questo un'attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni. Cito soltanto un esempio: se uno prende gli Stati Uniti, che sono un mercato ciclopico per il mondo dello sport, il calcio arriva quinto tra gli sport che gli americani amano, dopo naturalmente il basket, addirittura dopo l'hockey. Allora, come rendere attrattivo il calcio – e, nel nostro caso, la Serie A – negli Stati Uniti? Proprio creando intorno al calcio questo concetto di entertainment, questo concetto di Milano, di moda, di spettacolo, cioè creare un'attrattività che vada in competizione con gli altri sport con cui noi competiamo ogni giorno. Questa è l'idea che Gerry ha portato in Italia, venendo dalla sua grande esperienza nel mondo dello sport, e quindi intorno a questo noi guardiamo al nostro futuro. Gerry Cardinale viene a dire che non venderà mai il Milan, proprio perché il suo progetto è un progetto di lungo termine".