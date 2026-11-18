Pulisic: "Non avevo mai segnato in rovesciata. Pochettino? Costruito qualcosa di speciale"

Il commento di Christian Pulisic al termine di Stati Uniti-Haiti 2-0, partita aperta da una sua rete meravigliosa in rovesciata

Christian Pulisic, autore di un gol in rovesciata molto bello contro Haiti nella notte italiana, ha parlato ai microfoni della stampa americana in zona mista al termine della partita vinta dagli Stati Uniti per 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un commento sul gol in rovesciata?

"Non avevo mai segnato un gol così, è stato speciale. Weston ha crossato il pallone ed era l'unica cosa che potessi davvero fare, quindi ho pensato di doverci provare. È stato davvero bello vedere il pallone entrare in rete".

Bello regalare una vittoria nel giorno dell'addio di Pochettino?

"Sì, ovviamente adesso sta andando via, quindi è bello chiudere con una bella prestazione e una bella vittoria per la squadra".

Come descriveresti questo gruppo in particolare, un mix di veterani e di giovani?

"È davvero bello. È stato divertente lavorare con tutti. Abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei nuovi ragazzi, anche qualche giovane talento e ovviamente c'è ancora parte dello stesso gruppo storico, quindi è davvero un'ottima squadra. Mi piace molto dove siamo in questo momento e credo che stiamo ancora crescendo e che ci attenda un grande futuro".

L'ultima partita di Pochettino, cosa vi lascia?

"Siamo a un buon punto. Insomma, penso che la squadra sia migliorata. Credo che ci sia una buona cultura all'interno del gruppo e penso che dovremmo essere davvero entusiasti del futuro".

Un commento sull'impatto di Julian Hall?

"È stato fantastico giocare con lui. Insomma ha segnato un gol ma anche solo per il suo gioco in generale, compiendo molti inserimenti e creando problemi all'altra squadra. Ha fatto un ottimo lavoro, entrando a far parte di questa squadra e lasciando il segno".

Qual è stato il messaggio di addio di Mauricio Pochettino per voi stasera?

"Semplicemente che abbiamo una cultura davvero straordinaria. Abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale e che ci attende un futuro radioso. E di continuare così lasciando che il resto della squadra ci supporti".

Ha davvero importanza chi sia l'allenatore a questo punto?

"Voglio dire, non che non conti. Alla fine non è una nostra scelta, di noi giocatori. Chiunque arriverà speriamo che sappia valorizzare le cose che facciamo molto bene e che possa guidarci in una buona direzione".