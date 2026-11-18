News Scaroni: "Generali si è intestata il nuovo stadio e anche il vecchio, collaborazione comincia da adesso"

Il commento di Paolo Scaroni, presidente del Milan, sulla collaborazione con Generali per l'intestazione del nuovo stadio di Milano

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato questa mattina durante uno sport talk organizzato da RCS e intitolato Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio. Con lui dal palco sono intervenute altre personalità del mondo calcistico come Giuseppe Marotta (Inter), Giovanni Carnevali (Juventus) ed Ezio Simonelli (Serie A). Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla collaborazione con Generali per il nuovo stadio

"Generali ha colto l'opportunità di intestarsi questo nuovo stadio e anche il vecchio, perché comincia da adesso la collaborazione per il Generali Stadium; ha colto l'opportunità di avere a Milano i due grandi club milanesi, che hanno entrambi una storia di vittorie, sono conosciuti in tutto il mondo e hanno milioni di fan nel mondo, e di utilizzare questo nuovo stadio per promuovere la loro immagine, direi soprattutto in Europa – perché Generali è un'azienda molto europea – ma direi proprio anche nel mondo. Hanno colto una grande opportunità perché di opportunità di questo tipo ce n'è una e basta. E quindi devo dire che la negoziazione si è conclusa con grande successo".