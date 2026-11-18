Il punto sulle condizioni di Tomori e Loftus: quando tornano a disposizione?

Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek ancora ai box dopo la sosta, diversi i tempi di recupero: ecco quando saranno a disposizione di Ruben Amorim

Ruben Amorim, tecnico del Milan, sperava di poter contare sulla sosta delle Nazionali per poter recuperare qualche elemento della sua rosa. È andata sicuramente bene con Strahinja Pavlovic, difensore serbo che non è partito per la Nazionale: il calciatore ha fatto controlli più approfonditi al rene e ieri era regolarmente in gruppo per allenarsi. L'ex Salisburgo sarà a disposizione contro il Frosinone. Ieri si è allenato con il gruppo anche il portiere Pietro Terracciano, anche lui assente per un po' dai convocati.

Ben diverso è il caso relativo ai due inglesi, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Il difensore ha già cominciato a seguire un programma di lavoro individuale e dalla prossima settimana è previsto il suo rientro in gruppo: Tomori salterà la sfida con il Frosinone ma potrebbe esserci qualche speranza di vederlo anche contro l'Olympiacos in Europa League. Per il centrocampista, invece, ci sarà un nuovo consulto medico tra due settimane: slitta così il suo rientro nei ranghi di Amorim.