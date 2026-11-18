News Scaroni sul Generali Stadium: "Inizio lavori tra fine '27 e inizio '28"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dettato le tempistiche sulla costruzione del nuovo Generali Stadium di Milan e Inter

Questa mattina RCS ha organizzato uno sport talk dal titolo: "Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio". Gli ospiti legati al mondo del calcio sono stati diversi tra cui Paolo Scaroni, Presidente del Milan. Insieme a lui, dal palco, hanno preso la parola anche colleghi o dirigenti di altre squadre come Giuseppe Marotta (Inter), Giovanni Carnevali (Juventus) ed Ezio Maria Simonelli (Lega Serie A). Di seguito un estratto di Scaroni sulle tempistiche del Generali Stadium.

Generali Stadium, quali sono le prossime tappe?

"Davanti a noi abbiamo che entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte; quindi, in linea di massima, noi potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del '27 e l'inizio del '28. Quindi, diciamo, siamo abbastanza in dirittura d'arrivo. Ecco, naturalmente poi, come sempre su questi temi, ci possono essere degli elementi di discussione. Oltretutto a Milano si va verso una campagna elettorale per l'elezione di un nuovo sindaco, e un tema come la costruzione di un nuovo stadio è un tema che può appassionare la politica, naturalmente. Diciamo che noi siamo fiduciosi perché tutto l'iter che abbiamo fatto fino adesso ci mette al riparo anche da questi potenziali disturbi, e noi siamo fieramente decisi ad andare avanti. Con il nuovo stadio, tra l'altro, avremo 100 milioni di ricavi in più. Questi 100 milioni di ricavi in più sono un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell'Inter e della Serie A nel mondo, perché alla fine 100 milioni – per avere grandi giocatori, per pagare grandi giocatori – sono un ingrediente fondamentale per il successo".