Sabatini: "Pio Esposito ha fatto esperienza in B, Camarda invece è sempre in panchina al Milan"

In merito a un possibile dualismo italiano tra Pio Esposito e Francesco Camarda, il celebre giornalista ed opinionista sportivo Sandro Sabatini si è esposto così nelle scorse ore a Radio Sportiva. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

"Secondo me Pio è più forte ma Camarda ha due anni in meno ed è quindi due anni indietro come percorso fatto. Questo è fondamentale, molto importante perché credo che la vera differenza sia proprio nel percorso che entrambi hanno fatto. Esposito due anni fa era titolare in Serie B, l'altro oggi sta lì sempre in panchina al Milan…”.

BALDINI VICINO A CAMARDA

"Francesco oggi vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore, ma soprattutto un ragazzo molto fragile e sensibile. Ma bisogna anche capirlo, è un ragazzo del 2008. È già nel calcio che conta e lì le pressioni ci sono. Gli ho detto che è bravo e gli ho fatto capire che glielo dico perché lo penso davvero".