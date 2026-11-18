Pasotto fa notare: "È la prima volta che RedBird immette liquidità nel Milan"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul piano rinnovato di Gerry Cardinale per il Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul piano rinnovato di Gerry Cardinale per il Milan: "L'inversione di tendenza è netta, evidente e anche sorprendente, perché Cardinale con l'esempio dei "2 milioni" si riferisce a trascorsi in cui il Milan era già di RedBird: non è una modifica sostanziale dovuta a un cambio di proprietà, ma un proprio cambio di visione. Entrando un po' più nello specifico, d'ora in avanti lungo l'estate le priorità dell'area sportiva saranno anteposte a quelle finanziarie. Tradotto: se si prospetterà l'opportunità di fare magari un'amichevole extracontinentale, verrà consultato Amorim. Della serie: il gioco vale la candela, mister? Il club rossonero inoltre ha intenzione di diventare parte attiva nell'organizzazione dei propri impegni estivi: non più dare semplicemente la disponibilità a fronte di un'offerta da parte di qualche circuito, ma essere artefici del proprio programma. Dettagli, questi, che illustrano bene il cambio di marcia della proprietà".

LA GESTIONE DEI SOLDI NEL MILAN

In questi discorsi, subentra anche quello legato al calciomercato del Milan: "E d'altra parte, in questo periodo si parla di Endrick, di Tresoldi, di Inacio: è in ballo parecchio denaro, e non sfuggirà che in autunno Cardinale ha immesso nelle casse del club 50 milioni di equity destinati alle esigenze dell'area sportiva. Un'iniezione fatta per sopperire ai mancati introiti della Champions. È la prima volta che RedBird immette liquidità per questo scopo: l'unico altro versamento in passato era stato quello per l'acquisizione dell'area San Francesco a San Donato (in totale 55 milioni), all'epoca destinato al nuovo stadio e ora rimodulato in funzione di un'area destinata al basket e/o al tennis. Ecco perché, in questo contesto, non stupisce più quando Cardinale dice che "quei due milioni pagati per un'amichevole oltreoceano non saranno più il nostro obiettivo". L'asticella s'è alzata".