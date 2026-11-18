Tutti attendono GTA 6. Ma com'era il Milan 13 anni fa, quando uscì GTA 5?

Tutto il mondo è in fibrillazione per GTA 6. Ma quante cose sono cambiate da GTA 5, uscito ben 13 anni fa? Il Milan, tanto

Mancano poche ore al lancio di GTA 6, ultimo capitolo della storica saga di Rockstar. Anche Fikayo Tomori evidentemente è in fremente attesa, mentre il titolo debutta su Metacritic con una media pazzesca di 99 su oltre 100 recensioni pubblicate. Un vero e proprio fenomeno transmediale che ha "colpito" tutto il mondo.

USCITA GTA VI, COM'È CAMBIATO IL MILAN DALL'ULTIMO CAPITOLO

Ma com'è cambiato il Milan da GTA V, uscito ben 13 anni fa? Era il 18 settembre del 2013 e i rossoneri, allenati da Max Allegri, avevano battuto il Celtic in Champions League con le reti di Muntari e autogol di Izaguirre. La formazione era la seguente: Abbiati; Zaccardo, Zapata, Mexes, Constant; Nocerino, De Jong, Muntari; Birsa; Balotelli, Matri.