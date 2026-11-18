News Scaroni: "San Siro si butta giù? Sarà una decisione nostra, siamo i proprietari"

Paolo Scaroni è intervenuto allo sport talk di RCS e ha parlato del Generali Stadium ma anche del destino dello stadio di San Siro

Il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto a uno sport talk organizzato da RCS e intitolato Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio. Insieme a lui altre personalità del mondo calcistico come Giuseppe Marotta (Inter), Giovanni Carnevali (Juventus) ed Ezio Simonelli (Serie A). Un estratto delle sue dichiarazioni sul Generali Stadium e San Siro

Un commento sul Generali Stadium:

"Diciamo che è stato un percorso abbastanza articolato. Un percorso molto lungo che ho vissuto insieme all'Inter dal 2018-2019. Ma siamo arrivati, diciamo, ad alcune tappe fondamentali. La prima è stata nel novembre dell'anno scorso, in cui abbiamo comprato lo stadio di San Siro: il Meazza è dell'Inter e del Milan, e tutta l'area circostante. Quindi ogni tanto leggo dibattiti: 'Ma si butta giù, non si butta giù?'. Beh, questa sarà una decisione nostra, avendo dietro di noi un fatto chiaro, notarile, che ci dà la proprietà dello stadio di San Siro. È stato questo il primo passaggio. Il secondo è quello della presentazione dello stadio che abbiamo fatto qualche settimana fa. Mi sembra che sia piaciuta ai milanesi e agli addetti ai lavori questa presentazione di questo stadio progettato da due grandi architetti: uno che si è occupato un po' del vestito esterno dello stadio e un altro, invece, che si è occupato della suddivisione degli spazi all'interno. Fare un grande stadio così è qualche cosa di estremamente tecnico. Perché poi, come sempre quando si affrontano nuovi temi, si imparano delle cose: io, per esempio, ho imparato che Manica – questa azienda che ci progetta lo stadio – ha fatto seicento stadi nel mondo. Ecco, per dire che fare uno stadio è un mestiere, non è una cosa che uno si improvvisa"