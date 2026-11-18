Agresti: "Tresoldi, più che al Milan, sarebbe utile alla Juventus"
Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges che in Belgio ha già segnato 18 gol tra competizioni nazionali e Champions League. Attaccante italiano ma con cittadinanza tedesca, Tresoldi sogna il Milan da quando era bambino e Gerry Cardinale vorrebbe portarlo a Milanello per aiutare Amorim ma anche Ramos. Sulla Gazzetta dello Sport di oggi il giornalista Stefano Agresti ha parlato di Tresoldi e lo ha immaginato come più adatto per la Juventus.
Stefano Agresti parlando della Juve cita anche il Milan e uno degli obiettivi rossoneri per l'attacco, Nicolò Tresoldi: "Provocazione: Tresoldi, più che al Milan, sarebbe utile alla Juve. Che di mezzi centravanti ne ha - Kolo Muani, Woltemade - e avrebbe bisogno di un centravanti vero per migliorare una squadra incompleta (e anche per valorizzare il francese e il tedesco). Ma costa quei 60 milioni, che sono tanti. E che Cardinale, lui, sembra disposto a spendere".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan