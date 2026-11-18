Agresti: "Tresoldi, più che al Milan, sarebbe utile alla Juventus"

Il commento di calciomercato da parte del giornalista della Gazzetta Stefano Agresti su Nicolò Tresoldi, il Milan e la Juventus

Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Bruges che in Belgio ha già segnato 18 gol tra competizioni nazionali e Champions League. Attaccante italiano ma con cittadinanza tedesca, Tresoldi sogna il Milan da quando era bambino e Gerry Cardinale vorrebbe portarlo a Milanello per aiutare Amorim ma anche Ramos. Sulla Gazzetta dello Sport di oggi il giornalista Stefano Agresti ha parlato di Tresoldi e lo ha immaginato come più adatto per la Juventus.

Stefano Agresti parlando della Juve cita anche il Milan e uno degli obiettivi rossoneri per l'attacco, Nicolò Tresoldi: "Provocazione: Tresoldi, più che al Milan, sarebbe utile alla Juve. Che di mezzi centravanti ne ha - Kolo Muani, Woltemade - e avrebbe bisogno di un centravanti vero per migliorare una squadra incompleta (e anche per valorizzare il francese e il tedesco). Ma costa quei 60 milioni, che sono tanti. E che Cardinale, lui, sembra disposto a spendere".