News Ramos incolore con il Portogallo: la pagella insufficiente di A Bola

La pagella insufficiente di Gonçalo Ramos, a cura del quotidiano portoghese A Bola, dopo la partita tra Galles e Portogallo

Non è stata la sosta di settembre-ottobre per Gonçalo Ramos. Questa volta il centravanti del Milan non è riuscito a incidere nemmeno con la maglia del Portogallo, con cui invece era stato eccellente nella prima pausa della stagione. Dopo la brutta prova di squadra contro la Danimarca, contro il Galles Ramos non fa meglio: i suoi compagni sì e vincono 3-2 conquistando la qualificazione ai quarti da primi nel girone. Gonçalo è sostituito dopo un'ora di gioco senza aver lasciato in alcun modo il segno sulla gara.

PORTOGALLO, LA PAGELLA DI RAMOS CONTRO IL GALLES

La prestazione di Gonçalo Ramos contro il Galles è stata giudicata con un 4 in pagella e con questa valutazione da parte del quotidiano lusitano A Bola: "Nuova prestazione ben al di sotto di quanto già mostrato con la maglia del Portogallo. Al 50' non è riuscito a controllare il passaggio di Bruno Fernandes che lo avrebbe lasciato in una posizione privilegiata. Sostituito prima dell'ora di gioco".