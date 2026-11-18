Juventus, Carnevali: "Oggi non abbiamo la possibilità di fare investimenti importanti su calciatori"

Il commento di Giovanni Carnevali, AD della Juventus, sulle difficoltà di muoversi sul calciomercato per il club bianconero

Giovanni Carnevali, AD di Juventus, è intervenuto allo sport talk di RCS e ha parlato della situazione attuale del club bianconero: "Adesso devono arrivare un po' i risultati, perché in questi ultimi anni purtroppo la Juventus non è riuscita a ottenere risultati che l'hanno sempre portata ad avere dei grandi successi nel corso di questi anni. È chiaro che passare da una società medio-piccola a una grande la differenza c'è, però io ho avuto la fortuna di trovare all'interno della società una struttura importante, dei grandi collaboratori e soprattutto anche una proprietà in cui ci sono le idee chiare. Poi sappiamo le difficoltà che ci sono: abbiamo uno stadio, è vero, ma ci sono tante altre situazioni in cui dobbiamo crescere e dobbiamo migliorare. Credo che oggi una delle difficoltà maggiori per noi sia quella del settlement agreement, per cui oggi la possibilità di poter fare investimenti importanti su degli atleti non ce l'abbiamo, non possiamo farlo; per cui questo ti fa capire che per noi oggi è una difficoltà, perché per ottenere dei risultati sportivi devi anche riuscire poi dopo ad avere dei giocatori importanti, avere dei campioni. E allora dobbiamo adattarci un po' alla situazione che abbiamo".

Continua Giovanni Carnevali sulla Juventus: "È stata fatta una ricapitalizzazione importante dalla nostra proprietà: questo vuol dire che, probabilmente, nel corso di questi anni qualche errore è stato fatto, però dobbiamo guardare avanti con fiducia, dobbiamo avere delle idee chiare, cercare di capire qual è il nostro progetto, dove siamo. C'è tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare, ma sapendo le difficoltà; però io penso che in questa società ci sia la possibilità di far bene. Ci vuole un po' di tempo. Quello che posso garantire da parte mia è la professionalità, la tanta voglia di fare, di lavorare, senza promettere nulla di speciale, perché poi saranno i risultati a far capire dove siamo arrivati e il cammino che stiamo facendo. Ma io sono fiducioso in questo e sono convinto che riusciremo anche a bruciare un po' i tempi, perché noi dobbiamo dare delle soddisfazioni soprattutto ai nostri tifosi, perché credo che la Juventus a livello di tifosi ce l'abbia ovunque, e penso che il core business del nostro sistema, del nostro sistema calcio – al di là di quello che può essere l'aspetto economico, i guadagni, l'entertainment e tutto – il nostro obiettivo principale sia sempre rivolto ai tifosi della nostra squadra".