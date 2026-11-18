Elezioni FIGC, Galliani o Malagò? Le parole di Simonelli, presidente Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha detto la sua sul duello tra Galliani e Malagò per le elezioni FIGC di metà dicembre

Il prossimo 14 dicembre la FIGC procederà con le elezioni del nuovo presidente. Una seconda volta dopo quelle di giugno e dopo che la federazione, da poco nelle mani di Giovanni Malagò è stata commissariata proprio con lo stesso Malagò scelto come commissario. Questa volta ci sarà molta più concorrenza, tutta risiedente nel nome di Adriano Galliani che ha avanzato la sua candidatura. In merito a questo duello ha detto la sua Ezio Maria SImonelli, presidente di Lega Serie A, nel corso dello sport talk organizzato questa mattina da RCS.

Il commento di Simonelli sul duello Galliani-Malagò per le elezioni in FIGC: "Ogni competizione elettorale è sempre un momento delicato, ma può essere anche un momento o di continuità o di rilancio. Non è un segreto che undici club della Serie A hanno appoggiato la candidatura di Giovanni Malagò, e quindi sarà questa sfida tra due colossi del mondo dello sport: Giovanni, che credo abbia dato prova, con le sue presidenze al CONI, di grandi successi per lo sport italiano, dall'altra parte Adriano Galliani, sostenuto da alcuni club di Serie A – tre di Serie A hanno espressamente firmato per lui – e dai calciatori e dagli allenatori, che è comunque una persona che è tra i più accreditati nel mondo del calcio, tra i dirigenti più esperti. Quindi, comunque, è una sfida, come dico, tra colossi. Il ruolo mio, come presidente di Serie A, è quello soprattutto di dialogare con le altre componenti, perché quello che è l'obiettivo – chiunque vincerà le elezioni, a cui faccio entrambi gli auguri – è poter avere delle componenti unite per poter lavorare sul futuro del calcio che, come avete visto, si sta facendo qualcosa, ma c'è ancora molto da fare. Quindi in bocca al lupo a Giovanni, in bocca al lupo ad Adriano, e che vinca il migliore".