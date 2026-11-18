Marotta: "Milan e Inter hanno due proprietà americane lungimiranti"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è così espresso a "L’impresa sportiva" del Sole 24 Ore sul nuovo stadio di Milano.

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è così espresso a "L’impresa sportiva" del Sole 24 Ore sul nuovo stadio di Milano: "Massimo rispetto per San Siro e le sue emozioni, c'è nostalgia, ma bisogna guardare avanti verso uno stadio moderno. Il Real Madrid ha 140 milioni di ricavi in più dai matchday. Lo stadio è l’icona, il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti e Milan e Inter hanno due proprietà americane lungimiranti. Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa".

LA CRISI DELLA SERIE A SECONDO MAROTTA

"La Serie A - ha spiegato Beppe Marotta, presidente dell'Inter - contribuisce a versare nelle casse dello Stato circa 1 miliardo l’anno, siamo contribuenti che non prendono nulla. Se vogliamo aprire una pagina importante, siamo gli artefici principali di quel mondo del betting che genera introiti di miliardi per lo Stato. Auspico che il dialogo con il governo sia ancora più forte. Non è più l’approdo finale, come una volta. L’Italia un tempo era il massimo dell’ambizione, oggi anche gli italiani che si distinguono vanno all’estero. Noi siamo oggi i fanalini di coda per le infrastrutture. Dagli anni ’70 ai ’90 l’Italia era al vertice, ma le altre nazionali comprimarie sono diventate protagoniste. Quando ero bambino, il portiere della Svizzera era il postino di Mendrisio. Le altre nazionali ci hanno raggiunto, perché noi ci siamo seduti e non ci siamo più alzati. La prima strada è far sì che il calcio sia una materia obbligatoria a scuola".