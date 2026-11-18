Emanuelson: “Ibra e Seedorf mi hanno preso sotto la loro ala, mi hanno insegnato The Milan Way”

L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Chi ti ha insegnato a giocare 'The Milan Way'? Ai tuoi tempi c'erano ancora i senatori Nesta, Gattuso, Pirlo e Ambrosini che avevano vinto tutto in rossonero...

"È stato Ibra a prendermi sotto la sua ala protettiva, insieme ovviamente a Clarence Seedorf. Li conoscevo già un po' per via della mia precedente esperienza qui. Con Clarence avevo giocato in Nazionale, ovviamente. Per me era il primo passo fuori dall'Ajax, quindi ero un po' nervoso (ride, ndr)".