Eranio: "Amorim mi piace. Bisogna dargli tempo: spero lo avrà"

Stefano Eranio, calciatore del Milan, ha espresso il suo parere sul Milan e su Ruben Amorim dopo questa prima parte di stagione

Il Milan sta per tornare in campo. Domani la squadra rossonera si ritroverà al completo, al netto degli infortunati, a Milanello per il primo allenamento plenario dopo la sosta per le Nazionali: Amorim ha concesso oggi un giorno di riposo per permettere a tutti i calciatori impegnati con le rispettive rappresentative di tornare con calma a casa base. Da domattina, dunque, testa al 100% sul Frosinone che arriverà a giocarsela a San Siro alle ore 18 di domenica, senza pressioni e anzi sulle ali dell'entusiasmo per un inizio di stagione super. Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è stato intervistato a Tuttosport.

MILAN, AD AMORIM BISOGNA DARE TEMPO

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha dato il suo giudizio sul Milan e su Ruben Amorim: "È un percorso fatto di alti e bassi, ma il bilancio è positivo. La squadra ha fatto vedere qualcosa di buono e costruttivo: ci sono giocatori di qualità che possono aiutare a mettere in pratica il pensiero dell’allenatore. Amorim mi piace. Bisogna dargli tempo, anche se si sa che al Milan non sempre ti viene concesso. Spero che avrà lo spazio necessario per raggiungere l’obiettivo di ogni tecnico, cioè portare un’idea nuova di calcio"