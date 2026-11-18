Milan-Tresoldi, Cugini non ci crede più di tanto: "Al 60% questa operazione alla fine non si farà"

Il giornalista Mimmo Cugini ha commentato le voci sull'interesse del Milan per il centravanti del Club Brugge Nicolò Tresoldi

Il giornalista Mimmo Cugini, intervenuto alla radio di tuttomercatoweb.com, ha rilasciato queste parole su Nicolò Tresoldi, centravanti del Club Brugge che da settimane viene accostato con insistenza al Milan: "Il valore del giocatore è indiscutibile, ma non vorrei che questo amore del Milan per il giocatore sia dettato dai tre gol che ha fatto all'Inter. Nell'ottica dell'attacco rossonero comunque credo che sia stato un errore tenere Camarda, che ha bisogno di giocare titolare almeno un paio d'anni da titolare in Serie B come ha fatto Pio Esposito.

Detto ciò penso che i rossoneri per essere competitivi abbiano piuttosto bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, dove le alternative non sono all'altezza di Rabiot e Modric. Capisco che il nome entusiasmi il tifoso, ma intanto bisogna vedere se il Brugge sia disposto a cederlo, dato che è pur sempre una bottega cara. Credo che almeno al 60% questa operazione alla fine non si farà".