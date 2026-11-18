Ramazzotti racconta: "Amorim vuole che nella mente di tutti ci sia spazio solo per il nuovo ciclo denso di impegni"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno offensivo del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno offensivo del Milan: "Un Moreira in versione Belgio Ruben Amorim se lo aspetta anche nel Milan. In rossonero l’ex Strasburgo ha dimostrato la sua qualità, è diventato titolare “fisso” e ha prodotto gol e assist, ma il tecnico portoghese conosce bene le insidie del match contro il Frosinone. Per questo da giovedì, quando il gruppo sarà al completo dopo il giorno di riposo che i giocatori avranno a disposizione domani, nella mente di tutti ci dovrà essere spazio solo per il nuovo ciclo denso di impegni che attende il Diavolo fino a Natale. Ovvero sette partite da domenica fino a sabato 19 dicembre. Subito dopo la scorsa sosta è arrivato il pareggio sul campo del Sassuolo, un risultato non certo accolto con il sorriso sulle labbra in casa rossonera. L’obiettivo è non ripetere quel passo falso contro la formazione di Alvini. Ecco perché Moreira, che quando accelera permette al Milan di cambiare marcia, serve in versione… cinque stelle. Come nel derby o come domenica allo stadio Re Baldovino contro l’Italia".

I NUMERI DI MOREIRA

"Diego - ha evidenziato Ramazzotti - nonostante i 22 anni e la valutazione da 50 milioni più bonus che poteva pesare sulle sue spalle, non ha impiegato molto a far innamorare i tifosi rossoneri. Negli ultimi sei match di campionato giocati (due li ha saltati per un problema fisico) ha segnato 4 reti e servito 3 assist, dimostrando di poter cambiare ruolo con grande facilità: esterno offensivo a destra o a sinistra, ma anche terzino sinistro".