Marotta sul Generali Stadium: "Massimo rispetto per San Siro, ma bisogna guardare avanti"

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è tornato a parlare del nuovo stadio che i nerazzurri costruiranno insieme al Milan al posto di San Siro

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a "L'impresa sportiva", il nuovo programma de Il Sole 24 Ore, del nuovo Generali Stadium insieme al Milan: "Il calcio è un fenomeno di forte aggregazione: dopo la religione, credo ci sia solo lo sport che aggrega abbattendo le barriere. Però ormai è anche attività di impresa: ci sono 12 proprietà straniere su 20 in Serie A. Da una parte c'è un'involuzione, dall'altra bisogna chiedersi che fine avrebbe fatto il calcio in Italia senza queste proprietà straniere. Non è un caso che il futuro stadio sia una compartecipazione dei due club di Milano, che hanno due proprietà americane con una visione molto lungimirante. Lo stadio è il maggior investimento, quello più spendibile e a cui tutti stanno più attenti.

Oggi il club europeo con il maggior numero di ricavi da matchday è il Real Madrid, che ha chiuso nell'ultimo bilancio attorno a 240 milioni. Noi siamo a 100 milioni, vuol dire avere un gap di 140 milioni. Poi lo stadio deve essere bello, ospitale, sicuro. Deve portare benessere. Massimo rispetto per San Siro e per le emozioni che anche io ho avuto da bambino. Però bisogna guardare avanti: è uno stadio moderno, che renderà felici i tifosi dei due club. C'è nostalgia per San Siro, ma l'evoluzione porta determinati cambiamenti" le sue parole riportate dal sito di Gianluca Di Marzio.