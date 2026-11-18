Conti sugli infortuni: "Tornare indietro non si può...". Poi racconta della sindrome di Haglund

Arrivato al Milan durante l’estate delle “cose formali” di Fassoniana memoria, l’avventura rossonera di Andrea Conti è stata segnata, purtroppo, da una lunga serie di problemi fisici che hanno infine decretato il suo ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni. L’ex terzino, intervistato da FanPage, si apre e parla a 360°. Le sue dichiarazioni sugli infortuni:

Nel 2017 ti cercarono Milan e Chelsea. Col senno di poi hai mai ripensato a quel bivio?

“No, assolutamente no. Col senno di poi è tutto più facile, ma non è un rimpianto che ho. Sono nato in una società come il Milan, che è tra le più importanti in Europa e nel mondo. Io sono dell’idea che quello che mi è successo mi sarebbe successo ovunque. Non è che, se fossi andato da un’altra parte, non mi sarei fatto male. Anzi, per me andare a giocare in una squadra come il Milan è stato il coronamento di un sogno che avevo da bambino. Tutti i bambini sognano di giocare nelle grandi squadre, soprattutto in quelle italiane. Sono eternamente grato per l’opportunità che ho avuto”.

Pochi giorni dopo l’esordio in Nazionale arrivò il primo grave infortunio. Quanto è stato determinante quel momento?

“Se potessi cancellare un solo giorno della mia carriera, cancellerei sicuramente quell’allenamento in cui mi sono fatto male la prima volta. Penso che un po’ il mio declino sia iniziato da lì. Già quel giorno mi ero allenato in una condizione che non era delle migliori, perché non stavo tanto bene. Se potessi cancellare un giorno, cancellerei sicuramente quello”.

Hai mai pensato che un percorso medico diverso avrebbe potuto cambiare la tua carriera?

"È un pallino che mi porterò dentro per sempre. È normale pensare: “Se fosse andato tutto bene la prima volta, cosa sarebbe successo?”. Però poi devi fare pace con te stesso e dirti che ormai è andata così. Tornare indietro non si può. Io più di quello che ho fatto per cercare di stare il meglio possibile non potevo fare. Quindi, sotto questo punto di vista, ho l’anima in pace. Poi è normale che ogni tanto ci pensi e dici: “Cavolo, fosse andata diversamente, magari oggi non ero a casa a fare il corso da allenatore, magari ero ancora a giocare”.

A un certo punto sei stato definito anche “giocatore fragile”. Quanto ti ha pesato questa etichetta?

"Fino a un certo punto. All’inizio magari ci dai un po’ di peso, poi passa in secondo piano e non ci pensi più. È anche normale che vengano date queste etichette. Ci sono tanti altri giocatori che hanno avuto molti infortuni in carriera e sono stati definiti fragili. Fa parte del gioco. Il giornalista vede il giocatore che ha continui infortuni e poi è normale che lo etichetti come fragile. Come dargli torto? Sono cose che fanno parte del mestiere".

Alla Sampdoria hai vissuto altri problemi fisici. Tra questi anche la sindrome di Haglund. Che cos’è esattamente?

"In pratica hai una parte del calcagno che, invece di essere tonda, è a punta. Questa punta gratta sul tendine e piano piano lo lesiona. Nel mio caso c’era una lesione al tendine provocata proprio dal fatto che il calcagno era a punta e continuava a picchiare sul tendine. Con l’operazione ho dovuto sistemare la lesione e togliere questa punta del calcagno, limandola".