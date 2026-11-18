I dubbi di De Santis su Tresoldi: "Giocatore forte, ma 60 milioni sono tanti"

Secondo l'agente Lorenzo De Santis, Nicolò Tresoldi è un attaccante forte, ma non è convinto della sua valutazione

L'agente sportivo Lorenzo De Santis, intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha commentato così la possibilità di vedere Nicolò Tresoldi al Milan a gennaio: "Sicuramente è un giocatore forte, anche se sessanta milioni sono tanti. Se penso al fatto che la Roma con trentacinque milioni ha preso Castro e che si rirtoverà in casa un giocatore di livello. Se dovessi pensare fra spendere sessanta milioni per Tresoldi o trentacinque per Castro ad oggi non avrei dubbi. Quella cifra per il ragazzo italotedesco è un po' forzata".

Un mese, dopo la tripletta all'Inter a San Siro, Tresoldi aveva dichiarato a Sky: "Ho sognato tante volte una serata così, di fare tre gol, vincere qua a San Siro con tutta la mia famiglia qua, con tutti i miei amici, è fantastico. Ho ricevuto tanti messaggi prima della partita da parte dei tifosi milanisti che mi incitavano per fare gol e per vincere, sono contento di aver vinto prima di tutto per il Club Brugge e per tutti i tifosi e per il calcio belga, poi ovviamente un pochino per il derby, tanta roba (ride ndr)".