De Grandis: "Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga"
Nelle scorse settimane Gerry Cardinale, in modo diretto e indiretto, ha espresso chiaramente la volontà di voler intervenire anche durante la finestra di mercato invernale per fornire a Ruben Amorim una rosa capace di affrontare al meglio Serie A ed Europa League: dopo le dichiarazioni del numero uno di RedBird sono iniziati a circolare con grande forza diversi nomi, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport, commenta così la situazione:
“Intanto il fatto che lui si esponga vuol dire che, a differenza delle voci che c’erano ad inizio stagione che dicevano che non avesse tantissimo da investire, qualcos’altro avrà. Credo che il Milan abbia un undici già forte, potenzialmente è tra prime quattro. Ha Moreira, Pulisic, Ramos, Modric, Rabiot, Maignan. È una squadra forte. Mancano un po’ di alternative, tant’è vero che in Europa League quando fa le rotazioni perde dei punti. E se riesce a portare veramente Tresoldi o Endrick, non credo tutti e due, significa che ha ancora voglia di investire e significa che il progetto Milan corre, è in movimento. Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga, poi è più difficile tirarsi indietro”.
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