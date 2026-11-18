De Grandis: "Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga"

Stefano De Grandis commenta le dichiarazioni di Gerry Cardinale in vista della prossima finestra di calciomercato

Nelle scorse settimane Gerry Cardinale, in modo diretto e indiretto, ha espresso chiaramente la volontà di voler intervenire anche durante la finestra di mercato invernale per fornire a Ruben Amorim una rosa capace di affrontare al meglio Serie A ed Europa League: dopo le dichiarazioni del numero uno di RedBird sono iniziati a circolare con grande forza diversi nomi, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport, commenta così la situazione:

“Intanto il fatto che lui si esponga vuol dire che, a differenza delle voci che c’erano ad inizio stagione che dicevano che non avesse tantissimo da investire, qualcos’altro avrà. Credo che il Milan abbia un undici già forte, potenzialmente è tra prime quattro. Ha Moreira, Pulisic, Ramos, Modric, Rabiot, Maignan. È una squadra forte. Mancano un po’ di alternative, tant’è vero che in Europa League quando fa le rotazioni perde dei punti. E se riesce a portare veramente Tresoldi o Endrick, non credo tutti e due, significa che ha ancora voglia di investire e significa che il progetto Milan corre, è in movimento. Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga, poi è più difficile tirarsi indietro”.