Milan a caccia di un attaccante a gennaio. Ma per il giornalista Cugini le prorità sono altre: "Servono un grande difensore centrale e un centrocampista"

Il giornalista Mimmo Cugini ha detto la sua sul mercato del Milan che a gennaio dovrebbe puntare su un difensore e su un centrocampista

Il giornalista Mimmo Cugini è intervenuto alla radio di tuttomercatoweb.com e ha parlato così di Nicolò Tresoldi, centravanti del Club Brugge che da settimane viene accostato con insistenza al Milan: "Il valore del giocatore è indiscutibile, ma non vorrei che questo amore del Milan per il giocatore sia dettato dai tre gol che ha fatto all'Inter. Nell'ottica dell'attacco rossonero comunque credo che sia stato un errore tenere Camarda, che ha bisogno di giocare almeno un paio d'anni da titolare in Serie B come ha fatto Pio Esposito.

Detto ciò penso che i rossoneri per essere competitivi abbiano piuttosto bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, dove le alternative non sono all'altezza di Rabiot e Modric. Capisco che il nome entusiasmi il tifoso, ma intanto bisogna vedere se il Brugge sia disposto a cederlo, dato che è pur sempre una bottega cara. Credo che almeno al 60% questa operazione alla fine non si farà".