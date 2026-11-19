De Winter: "Moreira è pazzo. A lui piace divertirsi, ballare, parlare, è un punto di luce nello spogliatoio"
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Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila.
Koni De Winter, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset a margine del Meet&Greet al Milan Store di San Babila. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Moreira è un po' pazzo?
"Cioè pazzo nel senso positivo, sì. A lui piace divertirsi, piace ballare, parlare, quindi è un punto, come si dice, di luce per lo spogliatoio, sì".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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