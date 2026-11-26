Esclusiva MN Esterhazy (leggenda Ungheria anni 80): "Szoboszlai è tifoso del Milan e un giorno potrebbe andarci. È di classe mondiale ma vi sbagliate a dire che è il migliore ungherese dopo Puskas..."

L'ex giocatore Márton Esterházy ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni nella quale ha rivelato che Dominik Szoboszlai è un tifoso del Milan

In esclusiva a MilanNews.it con Márton Esterházy, stella dell’Ungheria degli anni Settanta e Ottanta. Segnò contro il Canada ai Mondiali di Messico 1986. Gli abbiamo chiesto un parere sul grande tifoso rossonero Dominik Szoboszlai, il cui trasferimento al Milan sfumò nel 2020, e sulle possibilità che un giorno possa vestire la maglia del Diavolo. Intervista realizzata da Alessandro Schiavone.

Signor Esterházy, quanto è grande Szoboszlai in Ungheria? È il secondo miglior giocatore di tutti i tempi dopo Ferenc Puskás?

«No, no, no! Non credo. Al momento è il miglior calciatore ungherese, ma ovviamente per me NON è il secondo migliore dopo Puskás. L’Ungheria è sempre stata molto “ricca” di talenti: non c’era soltanto Puskás, ma anche Bozsik e Czibor (la generazione d'oro del 1954, ndr), oppure giocatori dei miei tempi come Nyilasi e Törőcsik… Abbiamo avuto tantissimi grandi calciatori. Dominik è un giocatore fantastico, un grande talento, e anche la sua condizione fisica è straordinaria. Ha un tiro potentissimo, è veloce... ma secondo me potrebbe centrare maggiormente lo specchio della porta. Potrebbe provare più spesso la conclusione da 35-40 metri, perché quando ha il pallone tra i piedi ogni portiere ha paura. Attualmente è sicuramente uno dei migliori giocatori del Liverpool! L’Ungheria è molto orgogliosa di avere un campione del genere in un campionato di altissimo livello come la Premier League».

È risaputo che sia cresciuto tifando Milan e che nel gennaio 2020, quando giocava nel Salisburgo, sia andato vicinissimo a vestire la maglia rossonera. Il Milan aveva raggiunto l’intesa con il club austriaco per la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Boban e Massara erano addirittura volati a Innsbruck per incontrare il padre di Szoboszlai e Dominik non vedeva l’ora di trasferirsi in rossonero, ma Elliott pose il veto sull’operazione... inspiegabilmente. Poi Szoboszlai aveva anche trovato un accordo con il Milan per un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Pensa che l’operazione possa ancora concretizzarsi un giorno?

«È tifoso del Milan... Anch’io lo sono, eh! (Ride, ndr). Dominik può giocare in qualsiasi squadra. Se può giocare nel Liverpool, può farlo anche nel Milan o nel Real Madrid. È un giocatore molto forte. Se è di classe mondiale? Per me i fuoriclasse sono Pelé, Cruijff e Maradona… Possiamo davvero paragonare Szoboszlai a Maradona? Beh, considerando il livello non particolarmente elevato dei giocatori di oggi, forse possiamo anche attribuirgli l’etichetta di fuoriclasse. Ai miei tempi la qualità dei calciatori era superiore…».

Il suo stile di gioco sarebbe adatto al Milan e al calcio italiano?

«Può giocare in qualsiasi competizione. Ovviamente il calcio italiano è diverso dalla Premier League o dalle competizioni tra nazionali, ma quando un giocatore è forte può giocare ovunque nel mondo».