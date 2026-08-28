Saelemaekers: "Contento dell'assist. Dobbiamo continuare così e migliorare"

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Nel post partita di Milan-Venezia Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN della vittoria che porta anche la sua firma

Nel post partita di Milan-Venezia Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di questa sera, che l'ha visto protagonista con un assist (e mezzo).

Il bello di poterti avere in una rosa sei schierabile ovunque, però ti diverti da trequartista

“Mi piace entrare dentro, quindi quando sono a sinistra posso entrare sul destro. Mi sento meglio, a mio agio e oggi sono contento di aver fatto assist”.

Ti ha detto qualcosa il mister sul tuo ruolo quest’anno?

“Ne abbiamo parlato ad inizio stagione. Mi ha detto che mi vedeva più dietro la punta perché gioco meglio negli spazi stretti e penso che lì mi veda. Lui lo sa che ovunque mi schiera darò il 100%”.

Quanto è stato difficile dopo una delusione enorme come quella dell’anno scorso?

“Soprattutto è stato molto difficile anche perché c’è stato questo Mondiale di mezzo, quindi ogni giocatore è tornato a una data diversa. Quando esci da una stagione come la scorsa non è mai facile, avevamo tante aspettative ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Il Mister però è stato bravo a resettare tutto, e penso che si vede sul campo. Ogni giocatore si diverte di più, ha la testa libera e dobbiamo continuare così. Per noi era molto importante per noi oggi davanti ai nostri tifosi, in memoria di Baresi, vincere e siamo pronti per la prossima partita che sarà molto difficile”.

Quanto la sentite vostra questa caratteristica del pressare alto?

“È una caratteristica che ci ha dato subito il mister. Abbiamo i giocatori per farlo e quindi ne dobbiamo approfittare. La prima difesa è in attacco, quindi se pressiamo bene in attacco abbiamo fatto il 50% del lavoro. Lavoriamo tanto in settimana e questo ci ha portato già diversi gol. Dobbiamo continuare così e migliorare”.