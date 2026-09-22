Foscale stupito da Moreira: "Uno che trascina e segna, ha grande intelligenza e maturità tattica dal punto di vista difensivo"

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Un breve estratto delle parole di Luigi Foscale sul momento positivo di Diego Moreira

E' un Milan che vince e convince contro il Lecce, dopo la brutta e amara serata di Europa League contro il Benfica. I rossoneri di Amorim arrivano a questa sosta per le nazionali col sorriso, forti della recente vittoria in campionato a San Siro contro il Lecce. Nulla di scontato: questa squadra resta ad oggi un cantiere aperto, ma con più ottimismo e soluzioni rispetto agli utlimi giorni. Tra le tante note positive, spicca il magic moment di Diego Moreira, super impattante in questo avvio di stagione.

Così, ai microfoni di TMW Radio ieri pomeriggio, l'AD Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato di Milan dopo la bella vittoria di ieri contro il Lecce. Ecco un breve estratto delle sue parole sul gioco espresso dai ragazzi di Amorim:

"Il Milan sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico che da quello di adattarsi al gioco italiano. Sta iniziando a conoscerlo e sta facendo bene. Ottimo il pari con la Juve, una partita storta come quella col Benfica ci può stare, ma la reazione avuta col Lecce è ottima. Si è sbloccato Pulisic, che ha fatto una prestazione fantastica. Si è confermato Moreira, uno che trascina e segna, e grande intelligenza e maturità tattica dal punto di vista difensivo. Le critiche sono del tutto ingiuste, perché una partita può andare male ma sta dimostrando Amorim che col tempo il Milan può fare bene. Quindi massima fiducia. Ha perso col Benfica ma nulla a che vedere con un eccesso di critica che c'è stato e non condivido. Goncalo Ramos porta via giocatori e crea spazi. E' vero, dovrebbe fare più gol ma con i suoi movimenti crea spazi. Merita attenzione e fiducia".