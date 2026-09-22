Trevisani: "Amorim trattato come un coglione. Ma che problemi avete con lui? Gli faccio io d'avvocato"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando le prestazioni del Milan di Amorim.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando le prestazioni del Milan di Amorim: "Per me potrei aprire un fan club di Ruben Amorim. Un fan club su tutto: su come comunica, su come parla di calcio, su come vuole andare a spiegare le cose che succedono invece di parlare di cose di lana caprina, di robe inutili, di parole che non c'entrano niente. Lui parla di campo, ti parla di dove vuole andare a far giocare la squadra, di come vuole farlo e delle difficoltà che ci sono. Ruben Amorim è uno abbastanza 'hueveggiato', cioè è uno che le possiede.

Soprattutto ha avuto degli attacchi ridicoli nel corso delle settimane, perché il Milan ha perso con il Benfica (non con il Ludogorets, con tutto il bene) e in campionato è imbattuto. Sono quattro su venti le squadre imbattute: le due romane, la Juve e il Milan. Quindi, se è stato trattato come un coglione, è come abitudinalmente succede in questo Paese se un allenatore è giovane, giochista e straniero: è tipo dalli all'untore. Perché qua funziona vecchio, non giochista, italiano e amico, che sono le quattro cose che sono l'opposto di Amorim praticamente.

Ruben Amorim è una persona che sta provando a costruire. Ha detto proprio una frase domenica: «Stiamo provando a cercare la squadra per esprimersi meglio». Ha provato i tre, ha provato i quattro, ha provato i mediani... Calma, ci vuole tempo, specialmente per chi lavora! Perché se tu non lavori, ti metti con il 4-4-2 e via. Se tu lavori, ci vuole tempo a costruire una squadra. Il Milan comunque, dopo un settimo di campionato, è lì bello carino, imbattuto, e prova pure a giocare a calcio, cosa che per me non sembrava possibile. Quindi che volete da Amorim? Si impegna, lavora, parla, spiega... Che problemi avete con Amorim? Perché avete problemi? Rispondo io, vengo io a fargli l'avvocato! Però, insomma, voglio dire...".