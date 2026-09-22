Agresti dubbioso: "La coppia di centrocampo Modric-Rabiot in una partita più impegnativa del Lecce fatico a vederla"

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Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a La Tripletta sulla prova del Milan contro il Lecce.

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a La Tripletta sulla prova del Milan contro il Lecce: "Mi sembra che la vittoria di domenica sollevi molti entusiasmi, cioè bisogna vedere chi sta davanti. Perché poi contro il Lecce è tutto più semplice, con tutto il rispetto per il Lecce, però insomma... Amorim ha cambiato modulo: strano, perché di solito non lo cambia. Certo è curioso che nel momento della difficoltà lui passi da tre a quattro, mentre nel momento della difficoltà Spalletti da quattro passa a tre. Ognuno se la gioca e cambia come crede. Ma io non so se lui abbia ancora le idee chiarissime su quello che deve fare con i giocatori del Milan. Mi sembra, per esempio, che fatichi a trovare posto a Moreira. Moreira è uno che quando entra in campo incide: a parte la prima partita che è stata pessima, poi incide. Ma mi sembra che Amorim fatichi ancora a individuarlo: dov'è che gioca per lui Moreira? Esterno? Trequartista? È un esterno, nasce così, però in realtà poi mi sembra che lui lo veda anche in parte come trequartista.

Io vi dico la verità: la coppia di centrocampo Modric-Rabiot in una partita più impegnativa di questa io fatico a vederla. Mi sembrano due giocatori diversi: uno si inserisce, l'altro ha la sua classe e la sua età. Io francamente fatico a vederli insieme in gare di alto livello. Poi domenica è stata una partita diversa, perché chiaramente l'avversario era di livello abbastanza modesto, sicuramente molto inferiore al Milan, e ha disputato anche una giornata negativa.